Zur Arbeit zu kommen, war ihm sehr wichtig

Über zwei Promille intus hatte am Freitagmorgen um 6.20 Uhr ein 49-jähriger Mann aus Untersiemau, als er sich ans Steuer seines Wagens setzte und sich auf den Weg zu seiner Arbeitsstelle machte. Ein aufmerksamer Autofahrer, dem der 49-jährige in seinem VW Touran auf seinem Fahrstreifen entgegenkam, rief umgehend die Polizei. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den erheblich alkoholisierten Mann kurze Zeit später auf dem Parkplatz einer Baufirma in Meschenbach antreffen. Ein freiwillig durchgeführter Test am Alkomaten erbrachte den Wert von 2,58 Promille, was eine Blutentnahme im Klinikum Coburg, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge hatte. Außerdem ordnete die Staatsanwaltschaft Coburg eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro an. pol