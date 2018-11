Zum dritten Mal gastiert am Freitag, 11. Januar, um 20 Uhr das Hofer Frauenkabarett "Intakt" im Jugendbildungshaus "Am Knock" in Teuschnitz mit ihrem neuen Programm "Man kann sich's auch schönreden".

Nach 18-jähriger Bühnenpräsenz fehlen dem Frauenkabarett "Intakt" noch immer die richtigen Worte zum Schweigen. "Man kann sich's auch schönreden" lautet der Umkehrschwung zum undurchdringlichen Dschungel, leichtsinniger Berichtserstattung im virtuellen Zeitalter.

Die vier Damen beobachten unglaublich präzise, verwandeln kunstvoll Klischees und Trivialitäten in satirische Glanzstücke und wechseln als komödiantische Chamäleons zwischen ihren Rollen. Ausgestattet mit ihrem bekannt treffsicheren Mundwerk umschmeicheln, lobhudeln und huldigen sie in grotesken Dialogen, trennen Trash von tollen Entdeckungen und Kunst von Kokolores.

In ihrem aktuellen Programm gibt es Raum zum Nachdenken und Mitdenken. Hier trifft Situationskomik auf zungenscharfe Wortwucht. Mit selbstkomponierten satirischen Liedern schrauben, hämmern und spielen die Kabarettistinnen auf ihren Instrumenten. Die Besucher können sich mit der weiblichen Viererspitze auf einen sehr nervenanregenden, aber nicht nervenaufreibenden Kabarettabend freuen.

Karten im Vorverkauf und als eventuelles Weihnachtsgeschenk gibt es ab sofort in der Sparkasse Teuschnitz und im Jugendbildungshaus "Am Knock". Dort kann man die Karten unter der Nummer 09268/913160 telefonisch oder per Mail unter info@knock.de vorbestellen. Die vorbestellten Karten können an der Abendkasse zum Vorverkaufspreis abgeholt werden. red