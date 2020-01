Zumbakurs in der Puppert-Schule

Die Volkshochschule Lichtenfels bietet ab Montag, 13. Januar, einen Zumbakurs an. Bei diesem Fitnesskonzept werden Aerobic und lateinamerikanische sowie internationale Tänze zu mitreißender Musik kombiniert. Bei eingängigen Tanz- und Schrittkombinationen werden nicht mur alle Muskeln im Körper aktiviert, sondern auch die Hand-Fuß-Koordination und Konzentrationsfähigkeit gesteigert. Der Kurs M 306 Zumba mit Waltraud Schramm findet von 19 bis 20 Uhr in der Turnhalle der Johann-Puppert-Schule in Michelau statt. Anmeldung sind ab sofort online unter www.vhs-lif.de möglich. red