Zumba und Kinderturnen

Beim TV Jahn Winkels startet am Freitag, 14. September, um 17.30 Uhr wieder ein Zumba-Kurs. "Mit Musik und Spaß fit werden und bleiben" ist dabei das Motto. Nach einer kurzen Pause bietet der TV Jahn Winkels auch wieder Kinderturnen für Kinder im Grundschulalter an, und zwar dienstags von 17 bis 18.30 Uhr. Das Angebot ist für Mädchen und Jungen gedacht. Die erste Turnstunde findet am Dienstag, 18. September, statt.

Weitere Informationen gibt es bei Kerstin Hofmann vom TV Jahn Winkels, Tel.: 0971/690 47. sek