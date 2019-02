Zumba-Stunde der "Wühlmäuse"

Bei der nächsten Aktion der "Wühlmäuse", der Kinder- und Jugendgruppe des Vereines für Gartenbau und Landespflege Neuensee, wird es sportlich. Die Jugendleiterinnen Manuela Hofmann und Sonja Warmuth laden am morgigen Samstag, 23. Februar, zu einer Zumba-Stunde ein. Treffpunkt ist um 14.50 Uhr im "Sportstudio Injoy" in Lichtenfels. Mit der Zumba-Trainerin Anna wird eine professionelle Trainingsstunde im Sportstudio abgehalten. Dabei stehen Aufwärmen, Zumba und natürlich auch ein "Cooldown" auf dem Programm. Es wird gebeten, bequeme (Sport-)Kleidung anzuziehen. Außerdem sind Turnschuhe und ein Handtuch mitzubringen. Natürlich sind auch sportliche Muttis eingeladen, an der Stunde teilzunehmen. Das Ende ist für etwa 16 Uhr geplant. Die nächste Aktion findet im März zum Thema "Mein Biberbach muss sauber sein" statt. pstr