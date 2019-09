Michelau 09.09.2019

Zumba-Kurs in Michelau startet

Am Montag, 16. September, beginnt von 19 bis 20 Uhr in Michelau der Kurs M 305 Zumba mit Waltraud Schramm in der Turnhalle der Johann-Puppert-Schule. Anmeldung ab sofort unter www.vhs-lif.de. red