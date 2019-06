Zumba für Kinder

Für Kinder im Alter von neun bis 15 Jahren bietet der FC Frankonia Eltingshausen ab 12. September Kinder-Zumba mit Sandrine Mokoyoko an. Nach dem Aufwärmen werden erste Grundschritte erlernt. Dann folgen kleine Choreographien. Der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund, außerdem werden Koordination und Ausdauer traininert. Der Kurs findet donnerstags von 17 bis 17.45 Uhr in der Wilhelm-Hegler-Halle Oerlenbach (großer Gymnastikraum) statt. Der Kurs dauert bis 5. Dezember (10 Stunden). Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Weitere Informationen sind bei Manuela Thomas (Tel.: 09738/1557) erhältlich. Sie nimmt auch Anmeldungen entgegen. sek