Zum Zelten ins Leitschtal

Die katholische Jugend bietet wieder ein Zeltlager in der ersten Woche der Sommerferien an. Vom 28. Juli bis 4. August werden die Zelte im Leitschtal (bei Steinwiesen) aufgeschlagen. Teilnehmen können alle Kinder aus dem Landkreis ab der 3. Klasse. Auf der Homepage der Pfarrei und in der Stadtpfarrkirche ist die Ausschreibung zu finden. Der Anmeldeschluss ist am Sonntag, 14. Juli. Alle weiteren Informationen auf der Webseite der Pfarrei Kronach unter der Rubrik "Wir über uns"/ "Gruppen"/"katholische Jugend". red