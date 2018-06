Zum Weltcup nach Spanien

kra



Marie-Sophie Bühl aus Theres ist bestens trainiert. Am Wochenendegeht es im spanischen Sitges um die Weltmeisterschaft für die 14-jährige Ballettschülerin und ihre Gruppe von der Ballettschule "On Point" in Haßfurt.Am Mittwoch ging es auf die Reise nach Spanien. Die "On-Point"-Eleven treten in mehreren Gruppen an. Marie-Sophie hat nicht nur für den russischen Tanz, für den Dos a do, und Jetset viel trainiert. Auch ihre große Schwester Lorraine, "mein großes Vorbild", lacht Marie-Sophie, tritt an. Für die "Kleine" ist es die zweite Weltmeisterschaft nach Offenbach im letzten Jahr. Lorraine Bühl ist schon fast Profi.Was das Schwierigste ist? "Dass es ohne Bühnenprobe ist", schildert Marie-Sophie; das heißt, die Tänzerinnen müssen selbst den Raum ergreifen. Aber Angst hat sie keine. Dafür hat sie ein Rezept für den Worst Case: "Wenn man hinfällt, einfach aufstehen und weitermachen."Seit über einem Jahrzehnt nimmt die Tanz- und Ballettschule "On Point" jedes Jahr am Deutschen Ballettwettbewerb teil. Ende März waren die Haßfurter Ballettschüler mit 13 Tänzen verschiedener Formationen dort beteiligt - und alle schafften die Qualifikation zum Dance World Cup vom 23. Juni bis 1. Juli in Sitges/Spanien.