Zum Weihnachtsmarkt nach Regensburg

Die Gartenfreunde Ebermannstadt bieten am Samstag, 1. Dezember, eine Fahrt zum romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis in Regensburg an. Unterwegs wird in Laaber der Confiserie Seidl ein Besuch abgestattet. Abfahrt ist um 14 Uhr in Ebermannstadt am Parkplatz Oberes Tor, die Rückkehr wird gegen 22.30 Uhr sein. Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen sind unter Telefon 09194/8943 möglich. red