Am Sonntag, 2. Juni, ist die Eberner Wandergruppe im Steigerwald unterwegs. Die Wanderung startet um 12 Uhr am Parkplatz der Realschule in Ebern und führt zu den Riesenbuchen im Waldgebiet Klein-engelein im Steigerwald; das ist einer der berühmtesten Waldbestände in Deutschland. Eine Einkehr ist geplant. Wanderführer ist Hermann Bauer.