Zum Walking sind neue Teilnehmer willkommen

Bewegung an der frischen Luft ist entscheidend für Gesundheit und Wohlbefinden und tut Jung und Alt gut. Seit einigen Jahren trifft sich immer dienstags um 10 Uhr eine kleine Gruppe zum Walken an der Turnhalle im Coburger Stadtteil Neuses. Die Teilnahme ist auch ohne Kenntnisse und mit einer weniger guten körperlichen Konstitution möglich. Wichtig ist die regelmäßige und an die Konstitution angepasste Bewegung. Natürlich kommen dabei auch die Geselligkeit und der Spaß nicht zu kurz. Freude am gemeinsamen Tun ist ein wesentlicher Faktor, um sich im Alter fit zu halten. Wer Interesse hat, kann sich im Awo-Mehrgenerationenhaus (Telefon 09561/705380) informieren oder einfach an einem Dienstag dazukommen. red