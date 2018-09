Zum Vulkankrater

Die Seniorengruppe "Mach mit" lädt mittwochs zu wechselnden Veranstaltungen ein, z.B. zu Vorträgen, Lesungen, Spiele-Nachmittagen, Filmvorführungen, Konzerten oder auch Fahrten. Am Mittwoch, 12. September, steht eine Fahrt in die Rhön auf dem Programm, und zwar geht es nicht, wie ursprünglich geplant, nach Sargenzell, sondern zu einem der "schönsten Geotope in Bayern". So zeichnete das Bayerische Landesamt für Umwelt das Geotop "Vulkankrater Gebirgsstein" aus. Da kann man außerdem mit dem Bus nah heranfahren.

Blick in die Erdgeschichte

Das Geotop entstand durch den Abbau von Basalt. Der Steinbruch wurde 1962 stillgelegt, dann renaturiert und ist jetzt Teil eines Naturschutzgebietes, das übrigens im März und April nicht betreten werden darf. Dieser Steinbruch mit seinen unterschiedlichen Gesteinen erlaubt, einen Blick zurück in die Erdgeschichte zu werfen.

Die Spuren des Vulkanismus lassen erahnen, wie die Landschaft vor etwa 18 Millionen Jahren aussah, als der Gebirgsstein entstand. Da Fachbetreuer Claus Schenk die Senioren begleitet, ist sicher, dass die Teilnehmer viel Interessantes erfahren.

Anschließend wird im renovierten "Haus der Schwarzen Berge" eingekehrt. Abfahrt ist um 13.20 Uhr am Jugendzentrum und um 13.30 Uhr am Berliner Platz. Um rechtzeitige Anmeldung, möglichst bis zum 8. September, bei GWK-Reisen GmbH in der Grabengasse wird gebeten. sek