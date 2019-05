Zum vierten Mal ausgezeichnet

Zum vierten Mal in Folge hat sich der Kindergarten St. Gangolf in Bamberg für das "Haus der kleinen Forscher" qualifiziert. Damit ist die Einrichtung nur eine von zwei Kindergärten in ganz Oberfranken, die bereits viermal in Folge ausgezeichnet wurden. Das "Haus der kleinen Forscher" ist eine bundesweite Initiative zur Förderung der technisch-naturwissenschaftlichen Frühbildung. Zwei pädagogische Fachkräfte bilden sich regelmäßig fort, um die Kinder kompetent begleiten und beim Forschen unterstützen zu können. red