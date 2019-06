Zum verkehrsunsicheren Zustand kommt noch Urkundenfälschung

Am Sonntag fand im Eberner Ortsteil Eyrichshof ein Autotreffen statt. Dieses wurde im Vorfeld über Internet beworben.

Geschwindigkeitskontrollen

Laut Bericht der Polizeiinspektion Ebern hatten sich durchweg Fahrzeuge aus der Tuningszene angekündigt. Auch bei dieser Veranstaltung durfte natürlich das "wachsame Auge" der Polizei nicht fehlen. Da aufgrund der Teilnehmer- und Besuchermeldungen ein überregionaler Einzugsbereich anzunehmen war, wurden im weiteren Umfeld der Veranstaltungen bereits Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Dienststellenübergreifend

Aufgrund der Lage von Ebern, das ja an den Regierungsbezirk Oberfranken angrenzt, wurden diese Kontrollen dienststellenübergreifend organisiert. Nicht nur die Verkehrspolizei aus Werneck war eingebunden, sondern auch die oberfränkischen Beamten aus Bamberg und Coburg kontrollierten in den angrenzenden Dienstbereichen.

Im engeren Bereich um den Veranstaltungsort wurden Fahrzeuge an Kontrollstellen angehalten und insbesondere auf ihren technischen Zustand hin kontrolliert. Unterstützung bekamen die Eberner Beamten hier von Kollegen aus Schweinfurt und Haßfurt.

Zur technischen Unterstützung war ein Sachverständiger einer Prüforganisation vor Ort, welcher mit seinem Fachwissen zur Steigerung der Qualität der Kontrolle beitrug. Auch Motorräder der Polizei kamen zum Einsatz. Das Ergebnis waren 14 Anzeigen und acht Verwarnungen nach der Straßenverkehrszulassungsordnung, sowie jede Menge Mitteilungen über geringere Fahrzeugmängel, schreibt die Polizei weiter.

Zwei Autos waren derart unzulässig verändert, dass von einem verkehrsunsicheren Zustand ausgegangen werden musste. Diese Fahrzeuge wurden sichergestellt und werden im Nachgang vom Sachverständigen in der Werkstatt begutachtet. Wenn sich der verkehrsunsichere Zustand dabei bestätigt, müssen die Fahrzeugbesitzer damit rechnen, dass nach Absprache mit der jeweils zuständigen Zulassungsstelle die Zulassungsstempel abgekratzt werden und das Auto damit zwangsweise stillgelegt wird. Bei einem der Fahrzeuge steht zu erwarten, dass der Fahrer auch wegen Urkundenfälschung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wird, da er verbaute Teile selbst umgebaut und mit einem anderen Zulassungszeichen versehen hatte, um den Eindruck eines zulässigen Teils zu erwecken.

Ohne Betriebserlaubnis

Bei fast allen beanstandeten Fahrzeugen waren Veränderungen festzustellen, welche die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs zum Erlöschen bringen. Damit ist es nicht mit einem Bußgeld bei der Polizei getan, sondern die Fahrzeughalter müssen sich im Nachgang bei der Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis neu erteilen lassen.

In der Regel wird die Zulassungsstelle, laut Polizeibericht, hier ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen als Nachweis über den ordnungsgemäßen Zustand des Fahrzeugs einfordern. Bis es dann so weit ist, darf das Fahrzeug nur für Fahrten zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis genutzt werden. Im konkreten Fall waren dies Veränderungen, die das Abgas- und Geräuschverhalten verändern, wie der unfachmännische Einbau oder die Manipulation einer "Klappen-Auspuff-Anlage" oder das Entfernen oder "Ausräumen" eines Schalldämpfers. Eine Standgeräuschmessung mit geeichtem Phonmessgerät gab schnell Klarheit über die überschrittenen Geräuschemissionen.

Zweithäufigster Beanstandungspunkt waren unsachgemäße Veränderungen am Fahrwerk. Auch im Bereich Coburg stellten die Polizeibeamten entsprechende Vergehen fest.

Da sich Anwohner der Veranstaltung über Fahrzeuge mit quietschenden Reifen beschwerten und auch Kennzeichen notierten, werden Fahrzeugnutzer entsprechende Post von der Polizei, zusammen mit einer Zahlungsaufforderung, erhalten. In einem Fall handelt es sich um einen Fahrzeugnutzer, welcher erst kurz zuvor bei der Kontrolle beanstandet wurde.

Gefährliche Manöver

Äußerst negativ fiel ein weiterer Fahrzeugnutzer noch einem zivilem Kamerafahrzeug der Verkehrspolizei auf. Auf der Rückfahrt vom Einsatz fuhr er mit extrem überhöhter Geschwindigkeit auf der Staatsstraße 2278 in Richtung Haßfurt. Die Beamten aktivierten ihre Kameraaufzeichnung und fuhren hinterher. Dabei wurden Geschwindigkeiten bis 190 km/h auf der Landstraße gefahren.

Nachdem am Polizeifahrzeug das Blaulicht und Anhalteweisung aktiviert wurden, wollte der Fahrer offensichtlich sein Heil in der Flucht suchen. In halsbrecherischer Fahrweise mit extremen Kurvenfahrten am Limit der Fahrphysik versuchte er zu entkommen. Im Bereich Altershausen gab er schließlich auf und hielt an.

Da derartige Fahrmanöver mittlerweile nicht mehr nur als Bußgeldanzeige verfolgt werden, sondern als Straftat, wird der Mann jetzt bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Nach Rücksprache mit dem diensthabenden Jour-Staatsanwalt stellte die Polizei den Führerschein an Ort und Stelle sicher. Über weitere Strafen entscheidet die Staatsanwaltschaft, nachdem die detaillierte polizeiliche Anzeige vorliegt.

Insgesamt blieb die Anzahl der Besucher doch deutlich unter den im Internet gemeldeten Interessenten, was möglicherweise am wechselhaften Wetter lag. red