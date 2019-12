Zum Übertritt an die Realschule

Für Eltern, die an einem Übertritt ihres Kindes in die 5. Jahrgangsstufe der Realschule Herzogenaurach interessiert sind, findet ein Informationsabend am Montag, 20. Januar, um 19 Uhr in der Aula der Realschule Herzogenaurach, Burgstaller Weg 3, statt. An diesem Abend gibt es Informationen über den Bildungsweg und das Fächerangebot der sechsstufigen Realschule, die Möglichkeiten des Übertrittes sowie das Anmelde- und Aufnahmeverfahren. Auch in das Schulleben der Realschule und ihre offene Ganztagsbetreuung erhalten die Eltern einen kurzen Einblick. Zu dieser Informationsveranstaltung sind natürlich auch Schüler willkommen, die einen Übertritt in die Realschule vorhaben. Für sie wird ein besonderes Programm angeboten.

Die Einschreibungen für die 5. Jahrgangsstufe der Realschule finden statt am 11. und 12. Mai von 8.15 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie am 12. Mai von 8.15 bis 12 Uhr.