Krum vor 11 Stunden

Seniorenkreis

Zum Treffen nach Sand

Krümler und Zeiler Senioren treffen sich am Dienstag, 13. August, in der "Ranch" in Sand. Abfahrt in Krum ist um 14.30 Uhr am Dorfplatz. Eine Anmeldung bei Helene Ortloff (Ruf 9607) ist nötig. wo