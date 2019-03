Zum Tod von Margareta Dumproff

Am Dienstag ist die 86-jährige Margareta Dumproff, geborene Pfister aus Ebensfeld, gestorben. Seit 2015 lebte sie mit ihrem Ehemann Philipp im Pflegeheim "Obermain Eugeria" in Kutzenberg. Im November 2018 konnte sie mit ihrem Mann noch das Fest der eisernen Hochzeit feiern. Die Verstorbene war das achte von zehn Kindern und musste schon als Kind in der elterlichen Landwirtschaft in Kleukheim fest mit anpacken. Bei den Mitbürgern der Marktgemeinde Ebensfeld erfreute sich die geschätzte und geachtete Mitbürgerin besonderer Wertschätzung. Im März 1993 wurde ihr in Anerkennung ihrer Verdienste um die aufopfernde Pflege und Betreuung ihres Ehemannes Philipp das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die Verstorbene hinterlässt neben ihrem Ehemann drei Kinder, sechs Enkel und fünf Urenkel. Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am Freitag, 15. März, ab 14.30 Uhr auf dem Ebensfelder Friedhof statt. hmz