Zum Tisch des Herrn

Die Feier der Erstkommunion findet am Sonntag, 5. Mai, um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Bad Brückenau für folgende Kinder statt: Stefania Gallus, Leonie Grünewald, Joa Molitor, Ida Queck, Stacy-Lo...