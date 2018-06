Zum Thema Qualität

sek



Die IHK Würzburg-Schweinfurt veranstaltet ab September mit dem Rhön-Saale-Gründerzentrum Bad Kissingen den kombinierten Zertifikatslehrgang "Qualitätsmanagement-Beauftragte/r im Gesundheitswesen (IHK)" und "Interne/r Qualitätsauditor/in im Gesundheitswesen (IHK)". Er vermittelt praxisnah Kenntnisse, die zum Aufbau und der Betreuung eines QM-Systems im Gesundheitswesen erforderlich sind. Start ist am 24. September am RSG in Bad Kissingen. Info und Anmeldung: Doris Kunkel, Tel.: 09721/784 86 41, doris.kunkel@wuerzburg.ihk.de