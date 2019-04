Zum Thema Markenschutz

Eine Informationsveranstaltung zum "Markentag 2019 - Markenschutz & Digitalisierung", findet am Dienstag, 30. April, von 13 bis 17 Uhr im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum, RSG in Bad Kissingen statt.

Hat sich ein Kunde einmal mit einer bestimmten Marke identifiziert und fühlt sich ihr emotional verbunden, so wird er sie auch Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Was ist nun bei der Anmeldung von Marken zu beachten, und wie erlangt man internationalen Markenschutz? Wie können mittelständische Unternehmen von einer strategischen Markenführung profitieren? Was ist im Zusammenhang mit Marken in digitalen Medien zu beachten? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten die Teilnehmenden bei diesem Vortrag.

Referenten zeigen praxisnah und beispielhaft auf, wie bedeutend eine zielgerichtete Markenführung gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen sein kann und wie sich Kennzeichen und Begriffe wirkungsvoll schützen lassen. Weitere wichtige Aspekte wie die rechtliche Situation in den neuen Medien sowie die aktuellen Neuerungen des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) werden ebenfalls beleuchtet.

Die Teilnahme ist kostenfrei, weitere Informationen und Anmeldung im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG) über Tel.: 0971/723 60, E-Mail "greller@rsg-bad-kissingen.de" oder "www.rsg-bad-kissingen.de". red