Zum Thema Gütesiegel und Ökolabel

Von fairer Bezahlung über kontrollierten Chemiekalieneinsatz bis hin zum Verbot von Tierversuchen: Siegel versprechen Allerlei - aber nicht alles. Was sagt beispielsweise das Fairtrade-Siegel aus und was sichert die Fear Wear Foundation zu? Wo und ab wann werden daraus falsche Versprechen? Das Bildungswerk der KAB Bamberg lädt dazu zu einem Workshop ein. Die bekanntesten Siegel aus verschiedenen Branchen werden vorgestellt und es wird der Unterschied zwischen einem grünen Image und tatsächlicher ökologischer und sozialer Verantwortung aufgezeigt. Referentinnen sind Fiona Knieling und Laura Boehme. Die Veranstaltung findet am Samstag, 7. Dezember, von 15 bis 18 Uhr im KAB-Tagungsraum, Ludwigstraße 25, statt. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Anmeldung erbeten beim KAB-Bildungswerk Bamberg. Weitere Infos beim KAB-Bildungswerk Bamberg e. V., Ludwigstraße 25 - Eingang C, Bamberg, Telefon 0951/91691-16, E-Mail: kab-bildungswerk@kab-bamberg.de oder unter www.bildungswerk.kab-bamberg.de. red