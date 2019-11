Zum Teilen aufgefordert

Die Herbsttagung der Diözesanarbeitsgemeinschaft (DiAG) fand im herbstlich geschmückten Pfarrheim in Kemmern statt. Ekkehard Engelmann, Vorsitzender des ortsansässigen Katholischen Männervereins St. Wendelin, blickte eingangs auf die Entstehung seines Vereines zurück. Er schilderte die Entwicklung während der Kriegsjahre bis hin zur 125-Jahr-Feier, die in diesem Jahr gefeiert werden konnte.

Auf die Geschichte Kemmerns ging Erster Bürgermeister Rüdiger Gerst ein. Er hob besonders den guten Kontakt zwischen der Kirche und der Gemeinde hervor. 2017 konnte die Gemeinde ihre 1000-Jahrfeier begehen, 800 Jahre davon war der Fürstbischof vom Bamberger Domkapitel oberster "Dorfherr" des Obleidorfes. Nicht nur der Katholische Kindergarten mit Hort und Krippe, auch die Jugend- und Seniorenarbeit sowie die gemeinsame Bücherei seien Kernthemen der Zusammenarbeit.

Professor Ottmar Fuchs ging auf den Wert des Teilens und des Miteinanders ein, forderte die reichen Länder dazu auf, mit ihren Ressourcen die Armut in anderen Ländern zu lindern.

Brigitte Wendlinger vom Katholischen Kasino Scheinfeld berichtete über das Projekt "Nest Ooty", das rund 40 Ehrenamtliche in Scheinfeld ins Leben gerufen hatten. Mit Bildern aus den ärmsten Regionen Südindiens stellte sie die Aufgaben des Vereins vor, der mit Kinderpatenschaften die Schulausbildung fördert, den Bau von Schulen und Waisenhäusern unterstützt und so für viele Familien in Ooty-Nilgiris und Tamil Nadu eine bessere Zukunft bringt.

Mit einem Abschlussgottesdienst in der Pfarrkirche "St. Peter und Paul", den Monsignore Wolfgang Witzgall und Diakon Michael Schofer zelebrierten, endete das Treffen. red