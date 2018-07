Zum Sonnenuntergang auf die Silberberghütte

Mit der Initiative Oberes Rodachtal geht es zum "Sundowner" am Silberberg am kommenden Donnerstag, 5. Juli. Etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang geht es hoch zur Silberberghütte. Oben angekommen, warten ein wunderschönes Panorama und passende Getränke. Zurück geht es nach Sonnenuntergang mit Laternen und Taschenlampen (bitte mitbringen). Bei Regen sollte man sich entsprechend kleiden. Dauer circa zweieinhalb Stunden. Los geht es um 19.30 Uhr am Tourismushaus. Um Voranmeldung unter 09262/1538 oder per Mail an info@oberes-rodachtal.de wird gebeten. red