Zum Söder-Besuch sind alle Bürger willkommen

Markus Söder besucht den Landkreis Haßberge. Am morgigen Sonntag wird der neue bayerische Ministerpräsident ab 18.45 Uhr bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Königsberger Stadthalle sprechen. Anlass ist das 60-jährige Bestehen der Jungen Union im Landkreis. JU-Kreisvorsitzende Stefanie Hümpfner weist darauf hin, dass die gesamte Bevölkerung dazu eingeladen ist. Söder wurde am 16. Dezember 2017 zum CSU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 und am 16. März zum Ministerpräsidenten von Bayern gekürt. red