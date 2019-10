Zum Singen in das Wirtshaus

Der Gesangverein Rothenkirchen veranstaltet am Freitag, 8. November, ab 19 Uhr im Gasthaus "Hauckensepper" in Rothenkirchen zum ersten Mal ein Wirtshaussingen. Vorsitzender Stefan Reuther und Zweite Vorsitzende Gabriele Walther sagen zu ihrer Intention hierfür: "Wirtshaussingen erlebt momentan einen regelrechten Boom."

In Franken erfreuen sich die "offenen Singen" seit Jahren einer wachsenden Beliebtheit. Dabei ist das heutige Wirtshaussingen nicht mit dem früherer Zeiten vergleichbar. Damals begann das Singen im Wirtshaus spontan, meist zu vorgerückter Stunde, wenn Stimmung und Alkoholpegel am richtigen Punkt und Sangeslustige beieinander waren. Die Singenden waren fast ausschließlich Männer. Was nacheinander gesungen wurde, ergab sich unvermittelt - vom ernsten oder traurigen Thema hin zum lustigen. Das Singen diente der Steigerung des geselligen Beisammenseins.

Beim Singen willkommen

Dies ist auch heute noch ausschlaggebend, wo solche Singen stattfinden. Wichtig ist dabei vor allem der Rahmen: die Wirtsstube, die für Nähe und Gemeinschaft steht. Ob als Mitsänger oder einfach nur als Zuhörer, eingeladen ist jedermann. Im Vordergrund stehen die Freude und der Spaß an Musik und Gesang in geselliger Runde. Der Gesangverein hat eigens für das Wirtshaussingen eine Liedermappe zusammengestellt. Alfons Fehn wird mit seinem Akkordeon die Lieder begleiten. Wer mit einer Geschichte, einem Witz oder einem Gedicht zum Gelingen des Abends beitragen möchte, ist ebenfalls dazu eingeladen. Einladung ergeht an die gesamte Bevölkerung. eh