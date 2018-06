Zum Seniorentag mit dem Bus nach Zeil

red



Die Seniorenleitung Pfarrweisach und Umgebung teilt mit, dass zu dem großen Seniorentag am Freitag, 29. Juni, ein Omnibus eingesetzt wird. Die Veranstaltung findet in Zeil statt; dort feiert die Feuerwehr an diesem Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen. Die Abfahrtszeiten zu dem Seniorentag sind wie folgt vorgesehen: in Ebern auf dem Parkplatz am Friedhof um 11.30 Uhr, in Fischbach an der Buswartestelle bei der Schule um 11.40 Uhr, in Pfarrweisach am Rathaus um 11.45 Uhr, in Kraisdorf am Kriegerdenkmal um 11.50 Uhr, in Bischwind bei der Kirche um 12 Uhr. Zu diesem Höhepunkt im Jahresprogramm der Senioren im katholischen Dekanat Haßberge nimmt Adam Ort in Pfarrweisach, Telefon 09535/260, die Anmeldungen entgegen. Der große Seniorennachmittag im Dekanat findet einmal im Jahr statt. Die Veranstalter suchen sich dabei immer einen Ort aus, in dem ein größeres Fest gefeiert wird (hier die Feuerwehr in Zeil). Und sie halten bereits Ausschau nach einem passenden Fest über 2018 hinaus.