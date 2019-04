Zum Schwarzstorch wandern

Die Frankenwaldvereins-Ortsgruppe setzt den Frühlingsauftakt mit einer Wanderung im Langenautal am kommenden Sonntag. 7. April, fort. Der aus Nordhalben stammende Waldbautrainer der Bayerischen Staatsforsten, Ottmar Ruppert, führt durch eines der schönsten und artenreichsten Täler des oberen Frankenwaldes mit geschützten Beständen. Zu den hier vorkommenden seltenen Arten gehört auch der Schwarzstorch. Treffpunkt für die circa sechs Kilometer lange Führung ist um 13.30 Uhr am vorderen Parkplatz an der Einmündung der Langenaustraße in die Staatsstraße 2707 (zwischen Mauthaus und Stoffelsmühle). Auch hierzu sind interessierte Gäste gern gesehen. red