Bad Staffelstein vor 15 Stunden

Zum Schützenumzug nach Rothenkirchen

Die Freihandschützen marschieren am Sonntag, 3. August, beim Schützenumzug in Rothenkirchen mit. Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt ist um 12.45 Uhr am Schützenhaus in Bad Staffelstein. Der Festzug be...