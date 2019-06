Der Schützenverein "Rennsteig" 1969 Steinbach am Wald lädt seine Mitglieder zur Teilnahme am Schützenumzug des Kleinkaliber-Schützenvereins Förtschendorf am Sonntag, 30. Juni, um 13.30 Uhr ein. Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt ist um 13 Uhr am Schützenhaus in Steinbach am Wald. red