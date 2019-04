Zum Schönstatt- Zentrum

Die Schönstattbewegung im Erzbistum Bamberg organisiert eine zweitägige Wallfahrt am Montag/Dienstag, 13./14. Mai, ins Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe der Diözese Stuttgart-Rottenburg. Abfahrt ist am Montag, 13. Mai, um 8.30 Uhr am Marienberg bei Scheßlitz. Ankunft auf der Liebfrauenhöhe zwischen 13 und 14 Uhr. Die Rückfahrt ist für Dienstag, 14. Mai, gegen 14 Uhr vorgesehen.

Ein vielseitiges Programm erwartet die Teilnehmer auf dieser Wallfahrt, unter anderen eine Führung im Dom zu Rottenburg und dem Schönstattzentrum. Die Liebfrauenhöhe lädt ein, zum Eintauchen in die Atmosphäre eines schönen Ortes, zum Kraft schöpfen an Leib und Seele, damit man wieder gestärkt in den Alltag zurückgehen kann. In den Kosten sind Busfahrt, Übernachtung mit Abendessen, Frühstück und Mittagessen und Führungen inbegriffen. Anmeldung erbeten unter Telefon 09542/7635 bei Schwester M. Anne Rath. red