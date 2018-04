Zum Pilgertag in der Fränkischen Schweiz

Die Pfarreiengemeinschaft Haßfurt unternimmt am Pfingstsamstag, 19. Mai, einen Pilgertag in der Fränkischen Schweiz. Die Wegstrecke beträgt 23 Kilometer und verläuft von Pegnitz über Pottenstein zum Wallfahrtsort Gößweinstein. Die Abfahrt mit Bus erfolgt in Haßfurt um 7 Uhr am Marktplatz und am Krankenhaus. Die Rückkunft in Haßfurt ist gegen 19 Uhr geplant. Anmeldungen nimmt ab sofort Lissy Graßer unter Telefon 0171/5856979 oder per Mail entgegen. red