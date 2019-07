Zum Pfarrfest sind 14 Jubilare vereint

Das Pfarrfest in Unterpreppach am Sonntag, wurde gleichzeitig zu einem Treffen von Frauen und Männern, die Jubelkommunion mit Pater Rudolf Theiler feierten. 14 Personen waren der Einladung zu ihrer Jubelkommunion gefolgt.

Der Festgottesdienst, der von der Jugendblaskapelle Unterpreppach umrahmt wurde, fand unter freiem Himmel bzw. unter einem Zeltdach am Feuerwehrgerätehaus statt.

Pater Rudolf Theiler gab am Ende des Gottesdienstes auch die Sieger des Ratewettbewerbes des Pfarrfestes in Ebern bekannt. Das waren Marliese Konrad auf Platz eins, die einen Rundflug über Ebern gewann. Platz zwei belegte Sabine Lurz aus Ebern. "Hoffentlich schätzen sie nicht gleich auch mein Gewicht", flachste der Geistliche, als er Marliese Konrad ihren Preis überreichte, wegen deren präziser Schätzung. Beim Pfarrfest in Ebern war es darum gegangenen, das Gesamtgewicht der Ministranten zu schätzen.

Andrea Bauer, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates in Unterpreppach, lobte die Helfer beim Fest und freute sich, dass neue Ministranten aufgenommen werden konnten.Die Jubelkommunion des Jahrgangs 1949 feierten Richard Burger, Vorbach, Monika Schoppel, Seßlach, Reinhilde Friedl, Unterpreppach, Antonia Stöhr, Pfarrweisach, Helmuth Habermann, Lauter, und Renate Borzel, Vorbach.

Vom Jahrgang 1969 feierten Jubelkommunion Ute Stengel, Bamberg, Ulrike Schmidt und Robert Lurz, Ebern, Michael Borzel und Klaus Pfeiffer, Vorbach.

Kommunikanten des Jahrgangs 1994 waren Florian Schmitt und Andreas Platzer (Unterpreppach) sowie Daniel Hau, Ehrl.

Nachmittags fand eine Familienrallye statt, bei der es für die Teilnehmer mit Spaß und Freude um Zeit und Punkte ging.