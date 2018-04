Zum Passionsspiel nach Sömmersdorf

Die Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt in Eltmann, Rosl Pflaum, organisiert eine Fahrt zu den fränkischen Passionsspielen in Sömmersdorf am Mittwoch, 15. August (Mariä Himmelfahrt). Sie hat Karten reserviert und einen Bus organisiert, der um 12 Uhr am ehemaligen Edeka-Parkplatz in der Steigerwaldstraße in Eltmann abfährt. Die Aufführung der Passion Christi in Sömmersdorf beginnt um 14.30 Uhr; die Rückfahrt erfolgt gegen 19 Uhr. Rosl Pflaum bittet um baldmögliche Anmeldung unter Ruf 09522/1334. sw