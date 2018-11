Zum Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten

Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer hat die Nikolausverlosung für Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte gestartet. Die Gewinner können am Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten am Freitag, 11. Januar 2019, in München teilnehmen. Inhaber einer gültigen Ehrenamtskarte senden eine E-Mail mit dem Stichwort "Nikolausverlosung" an: ehrenamtskarte@stmas.bayern.de. Anzugeben sind zwingend vollständiger Name, Anschrift und Telefonnummer. Unvollständige Einsendungen können nicht berücksichtigt werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Teilnahmefrist endet am Mittwoch, 5. Dezember. Die Gewinner werden am 6. Dezember verständigt. Infos gibt's unter Telefon 09561/892575. red