Zum Nachdenken bewegen

Das Schiff "Lampedusa" liegt noch bis zum 29. April vor Anker in den Galerieräumen des Deutschordensschlosses. Nicht unbedingt seetüchtig, da nur aus grob gezimmerten Brettern zusammengefügt, auf jeden Fall ein verdeckter Hinweis auf das Flüchtlingsdrama unserer Tage im Mittelmeer. Der Bildhauer Gerhard Nerowski aus Königsberg versucht in der Kunstausstellung "Diversa" auf eine subtile Art über die Sprache der Bildenden Kunst zum Nachdenken zu bewegen. Die Variabilität seiner künstlerischen Ausdrucksform zeigt er in den Objekten seiner "Rumpelkammer", wo im Sinne der Pop-Art "Abfallprodukte" als Sinnbild der Konsumgesellschaft beliebig angeordnet scheinen. Die Öffnungszeiten sind Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Foto: Gabriele Seifried