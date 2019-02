Zum Marsch Teufelsgeige, Waschbrett und Ratsche an Besucher verteilt

Sangesfreunde aus dem ganzen Umkreis kamen zum Wirtshaussingen in den Saal des Brauerei-Gasthofes Pfister nach Weigelshofen. Eingeladen hatte der Eggolsheimer Fränkische-Schweiz-Verein, der diese Veranstaltung nur einmal im Jahr durchführt.

"Wir sind in jedem Jahr in einem anderen Gemeindeteil von Eggolsheim, in diesem Jahr ist es das 15. Mal, dass wir einen Abend zum fröhlichen Mitsingen anbieten", informierte Vorsitzender Robert Schmitt. Zur Begrüßung der vielen Gäste im voll besetzten Saal hatte sich Musiker Werner Bleyer und seine Frau Marianne aus Drügendorf etwas Besonderes einfallen lassen: Zum Einstieg gab es einen fetzigen Marsch, den Werner Bleyer auf seiner steirischen Harmonika spielte. Dazu hatte er eine Teufelsgeige, ein Waschbrett und eine Ratsche an Gäste im Publikum verteilt, die ihn mit diesen Instrumenten begleiteten. Dann wurden die Notenblätter verteilt. Die bunte Mixtur aus lustigen Liedern, Schlagern, Evergreens und alten Volksliedern kam sehr gut an. erl