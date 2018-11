Zum Markt in Stegaurach

Der Weihnachtsmarkt in Stegaurach findet am kommenden ersten Adventswochenende statt. Ab 14 Uhr beginnt am 1./2. Dezember das abwechslungsreiche Programm. Beim vorweihnachtlichen Basteln, Geschichtenvorlesen sowie Karussellfahren und Schafestreicheln können die Kinder den Nachmittag verbringen.

Die Organisatoren haben dieses Jahr das Sortiment stark erweitert. Neu dabei ist auch Sabine Diroll aus Frensdorf. Nachdem sie nicht mehr auf dem Bamberger Weihnachtsmarkt verkaufen kann, bereichert sie den Stegauracher Weihnachtsmarkt mit ihren Produkten.

Am Samstag spielt um 14.30 Uhr das Klarinettenensemble der Kreismusikschule, um 15 Uhr hat der Kindergarten Don Bosco seinen Auftritt (auch am Sonntag). Geschenke vom Nikolaus gibt es an beiden Tagen um 15.15 Uhr, um 15.30 Uhr ist der Kirchenchor Stegaurach zu hören. Eine weihnachtliche Geschichte gibt es um 16 Uhr in der Bücherei und um 17.30 Uhr - am Sonntag bereits um 15.30 Uhr - Weihnachtslieder mit der Mühlendorfer Blasmusik. Am Sonntag stehen zudem Zaubereien mit dem Niklaus (16.30 Uhr), ein Auftritt des Kinderchors Gabi Sohmer (17 Uhr) und der Künstlerwerkstatt-Chor auf dem Programm (17.30 Uhr). red