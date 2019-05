Zum Maifest Flohmarkt für Kinder

Anlässlich des Maifests am Radweg in Melkendorf findet am Donnerstag, 30. Mai, von 11 bis 16 Uhr wieder ein großer Kinder-Flohmarkt am Teich statt. Interessierte Jungen und Mädchen können dort ihre eigenen Spielsachen verkaufen - und das ohne Standgebühr. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 09221/75834 entgegengenommen.

Wie jedes Jahr zu Christi Himmelfahrt laden Bewohner, Mitarbeitende und Ehrenamtliche der Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung der Diakonie Kulmbach zum Maifest ein.

Gottesdienst uns Frühschoppen

Das Fest findet in Melkendorf an der Hauptstraße 52 direkt am Radweg statt und startet um 9.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst. Anschließend gibt es einen Weißwurst-Frühschoppen musikalisch umrahmt von der Band "Die Oberfranken Rebellen".

Am Nachmittag ist mit einem bunten Programm mit Live-Musik, Kaffee, Kuchen und einer Hüpfburg für die Kleinsten für Spaß und Unterhaltung gesorgt. red