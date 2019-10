Zum Keltern anmelden

Die Ernte ist eingebracht, und jetzt kann das Obst zu Saft gepresst werden. Im Nachbarlandkreis Lichtenfels werden dazu gleich zwei Möglichkeiten angeboten.

Der Obst- und Gartenbauverein Mainroth bietet am Mittwoch, 16. und 23. Oktober, die Möglichkeit, Äpfel, Birnen und Quitten zum Pressen, Erhitzen und abschließend zum Abfüllen in Bags anzuliefern. Anmeldungen nimmt Kelterwart Edgar Müller unter Angabe der voraussichtlichen Mengen in Zentnern unter der Telefonnummer 09229/421 entgegen.

Der Obst- und Gartenbauverein Burgkunstadt bietet für alle Interessierten folgende letztmalige Keltertermine 2019 an: Mit dem Saftmobil des Landkreises am Donnerstag, 17. Oktober, und Freitag, 25. Oktober. Pressen, ohne Saftmobil, letztmals am Samstag, 12.Oktober.

Anmeldung beim Kelterwart, Georg Petterich, Tel. 09572/9593, täglich von 8 bis 12 und von 18 bis 19 Uhr, außer Samstag und Sonntag. red