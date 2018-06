Zum Kameramuseum Reurieth radeln

Auf dem Marktplatz startet am Sonntag, 24. Juni, die Radtour des ADFC nach Reurieth ins Kameramuseum. Die Tour führt zunächst nach Bad Rodach in den Ortsteil Roßfeld. In Trostadt ist das Mittagessen geplant. Danach steht die Besichtigung des Kameramuseum in Reurieth auf dem Programm. Rückkunft ist zwischen 18 und 19 Uhr. Die Tour führt Werner Schober, der für Fragen unter Telefon 0151/27552185 zu erreichen ist. red