Zum Jubiläum gibt es eine neue Fahne

Der TSV Neukenroth blickt auf ereignisreiche 125 Jahre zurück und feiert das 125. Jubiläum an mehreren Tagen. Von Freitag, 13. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, bietet der TSV auf seiner Sportanlage viel Fußball, Folklore, einen Festkommers mit Ehrungen und viel musikalische Unterhaltung . Für die Schirmherrschaft konnte Bürgermeister Rainer Detsch gewonnen werden.Zu den umfangreichen Vorbereitungen zählte auch die Restaurierung der Vereinsfahne. Die Fahne stammt aus dem Jahr 1899. Sie weist in ihrer handgestickten Aufschrift "Ein freies Volk voll Einigkeit und Kraft, sei das Panier der Turnerschaft" (Panier steht für Fahne) auf die Intention der Gründungsväter hin, die 1893 den Turn- und Sportverein Neukenroth aus der Taufe hoben.1921 legte der immer noch amtierende Gründungsvorsitzende Johann Eidloth die Basis für die neue Sparte Fußball, die bald eine tragende Rolle spielen sollte.Zuerst wurde auf verschiedenen Wiesen gespielt, bis die Gemeinde Neukenroth im Jahre 1924 die Wiese an der Grössauer Straße dem Verein zur Verfügung stellte. Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Sportbetrieb in allen Altersklassen und Sparten wieder aufgenommen. Unter der Leitung von Georg Eidloth folgte eine Blütezeit.Er war aktiver Spieler, Spielleiter der ersten Mannschaft in Personalunion und Betreuer der Turnabteilung und war so im sportlichen Bereich der entscheidende Mann.Er war Garant dafür, dass bis Mitte der 1960er Jahre der TSV eine Blütezeit erleben durfte. Nicht nur die Fußballmannschaften, sondern auch die Turnabteilung kamen wieder zu neuem Leben.Doch leider gab es in dieser erfolgreichen Aufbauphase auch diverse Dissonanzen. So entnimmt man der Chronik (im Jahr 2006 von Leonhard welscher verfasst), dass aus dem gewachsenen Selbstbewusstsein der Turner ein gewisses Konfliktpotenzial entstand, denn auch die Fußballer, die in die A-Klasse aufgestiegen waren, wollten von ihrer gewonnenen Dominanz nichts abgeben.1953 stand die Trennung auf der Kippe. Vorsitzenden Georg Rubel (von 1954 bis 1965 Vorsitzender) war es zu verdanken, dass wieder Ruhe einkehrte. Nach kurzzeitiger Flaute trat eine erfreuliche Entwicklung beim TSV ein. Vor 27 Jahren, 1991, übernahm Leonhard Welscher den Vorsitz und setzte die damals eingeleitete Bauphase permanent fort.Es entstand ein stattliches Sportheim (im Jahr 2006 eingeweiht) mit großer Fußballanlage und Tennisplätzen. Zum Jubiläumsjahr resümiert Vorsitzender Leonhard Welscher, dass der TSV auf eine ereignisreiche Geschichte zurückblicken könne. Er setzt seit Jahren, mit seinem Vorstandsteam und den Übungsleitern, auf eine erfolgreiche Jugendförderung und Ausbildung im Fußball.Derzeit sind über 140 Kinder und Jugendliche im Verein integriert und in verschiedenen Juniorenmannschaften engagiert.Auf das Jubiläumsfest blickend spricht er von einem historischen Meilenstein. "Es gibt uns berechtigten Anlass zur Freude und lässt uns mit Stolz auf das zurückblicken, was aufrichtige Sportkameraden geleistet haben. Diesen Ehrenamtlichen haben wir es zu verdanken, dass der TSV heute noch hervorragende Möglichkeiten der sportlichen Betätigung und Unterhaltung bei Sport, Spiel und Spaß und damit einen angenehmen Ausgleich zur Hektik des Alltags zu bieten vermag", so der Vorsitzende. Der TSV Neukenroth lädt zu allen Veranstaltungen während der Jubeltage herzlich ein.