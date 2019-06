Marktgraitz/Schneckenlohe - Am morgigen Sonntag, 2. Juni, lädt die Filialkirchengemeinde Schneckenlohe zur Jubiläumsfeier der vor 60 Jahren geweihten St.-Otto-Kirche ein. Der Festgottesdienst beginnt um 13.30 Uhr und wird vom Kirchenchor aus Marktgraitz mitgestaltet. Es schließt sich ein gemütliches Beisammensein vor der Kirche an. Um 16.30 Uhr wird Monsignore Wolfgang Witzgall in der Kirche Bilder von der Grundsteinlegung und Weihe der St.-Otto-Kirche präsentieren. red