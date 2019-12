Zum Hinrundenende auf Rang 3

Zum Vorrundenausklang gelang den Sportkeglern des SKC Victoria Bamberg ein 5,5:2,5-Auswärtserfolg bei 3778:3665 Kegeln beim KC Schwabsberg. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Bamberger Bundesligakegler, bei denen Christian Wilke (649) und Christopher Wittke (645) die besten Spieler waren. Durch den Sieg weist der SKC Victoria nach dem neunten Spieltag nun 12:6 Punkte auf und steht damit auf Rang 3.

In den restlichen Spielen siegten Staffelstein (8:0 gegen Amberg), Friedrichshafen (5:3 gegen Raindorf) und Lorsch (5:3 gegen Hirschau). Im Topspiel setzte sich der SKV Rot Weiß Zerbst beim TSV Breitengüßbach mit 6:2 MP durch und ist damit ungeschlagener Herbstmeister.

Erneut musste der SKC Victoria in einem Auswärtsspiel ohne Nicolae Lupu antreten und vertraute zu Beginn auf Thomas Müller und Radek Hejhal, die gegen Prickler und Brachtel antraten. Prickler erwischte gegen Müller den besseren Start und ging nach einem 143:138 in Führung. Doch Müller schlug postwendend zurück und erspielte sich durch die Satzgewinne von 156:145 und 148:143 eine 2:1-Führung. Prickler jedoch konterte und glich mit 162:151 zum 2:2 aus. Da beide Spieler 593 Kegel erzielten, teilten sie sich den Mannschaftspunkt (MP).

Parallel musste sich Hejhal dem bärenstarken Tim Brachtel geschlagen geben, wobei der Start mit 166:161 verheißungsvoll begann. Doch Brachtel spielte eine konstante Partie, was Hejhal mit 125 Kegeln in Satz 2 nicht gelang. So sehr sich der Bamberger auch bemühte, Brachtel hielt prächtig dagegen. Am Ende setzte sich der Schwabsberger bei 2:2 Satzpunkten (SP) mit 656:628 Holz durch, womit der KC Schwabsberg nach dem Start mit 1,5:0,5 MP und 28 Kegeln führte.

Die Bamberger Mittelachse, bestehend aus Dominik Kunze und Daniel Barth, sollte nun gegen Johannes Arnold und Stephan Drexler für die Wende sorgen. Kunze hatte mit Arnold keine Probleme, da dieser nur in Satz 1 dagegenhielt. Dennoch leistete sich Kunze keinen Satzverlust, kam über die Satzergebnisse von 154, 145, 165 und 160 auf insgesamt 624 Kegel und überließ Arnold (565) keinen einzigen Satz.

Spannendes Duell

Auf den Nebenbahnen lieferten sich Drexler und Barth ein atemberaubendes Duell, in dem sich Barth den ersten Satz mit 172:166 sicherte. Doch Drexler schlug mit 161:157 sofort zurück. In der zweiten Hälfte hätte das Duell nicht enger verlaufen können, womit es die Zuschauer in seinen Bann zog. Barth war hier der nervenstärkere Spieler, nachdem er im Abräumen immer wieder einen Rückstand aufholen musste. Er sicherte sich die Sätze 3 und 4 mit 150:149 und 160:159, womit er den MP bei 3:1 SP mit 639:635 gewann. Bamberg hatte damit die Partie gedreht und ging seinerseits mit 2,5:1,5 MP und 35 Kegeln in Führung.

Diesen Vorsprung galt es nun von Christian Wilke und Christopher Wittke gegen Zürn und Beier zu verteidigen, um den Auswärtserfolg einzufahren. Wittke hat in Beier einen starken Gegner, der zu Beginn mit 160:149 in Führung ging. Aber Wittke glich mit 178:151 postwendend aus. Die Freude hielt jedoch nur kurz, da Beier mit 164:161 abermals in Führung ging. Erneut war es ein Kampf auf Biegen oder Brechen um den Satz- und somit auch um den Punktgewinn. Da sich beide im vierten Satz mit 157:157 unentschieden trennten, ging dieser MP mit 2,5:1,5 bei 631:645 Kegel an Beier.

Wilke hatte mit Zürn keine Probleme. Mit einer starken Leistung von 649 (170, 157, 163, 159) war Wilke bester Bamberger und holte sich gegen Zürn (575) den MP mit einem glatten 4:0 nach Sätzen. Durch diesen Erfolg setzte sich der SKC Victoria mit 5,5:2,5 MP bei 3778:3655 Kegel durch und rückte auf Rang 3 der Tabelle vor. SKC KC Schwabsberg - SKC Victoria Bamberg 2,5:5,5

(7,5:16,5 Satzpunkte / 3655:3778 Kegel) Prickler - Müller 2:2 (593:593) Brachtel - Hejhal 2:2 (656:628) Arnold - Kunze 0:4 (565:624) Drexler - Barth 1:3 (635:639) Zürn - Wilke 0:4 (575:649) Beier - Wittke 2,5:1,5 (631:645)