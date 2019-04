Zum Haare raufen?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 4. April 2019 ist SCHOPFLOCH.

Schopfloch ist ein mittelfränkischer Markt im Landkreis Ansbach. In der Marktgemeinde leben etwa 3000 Einwohner. Vor allem junge Familien schätzen die gut ausgebaute Infrastruktur, Anbindungen an den Personennahverkehr sowie eine Grundschule und eines altersoffenen Kindergarten. Das rege Vereinsleben und die traditionellen Feste und Veranstaltungen prägen die Wohnqualität des Marktes.

Ein besonderes Highlight: Im Sommer gibt es immer eine Rollschuhbahn auf dem Marktplatz.

Gewinner

Diese Woche haben 20 Personen auf der gemeinde.inFranken.de Facebookseite fleißig gerätselt. Wir freuen uns sehr über eure Lösungen!

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin Kerstin Dorn hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an j.seitz@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)