Am Freitagabend streifte eine Autofahrerin auf dem Aldi-Parkplatz in Ebern beim Ausparken einen links neben ihr parkenden Pkw und beschädigte diesen. Die Frau machte sich davon. Eine Zeugin merkte sich aber das Kennzeichen der Unfallverursacherin, und so konnte diese kurz darauf ermittelt werden. Der Schaden an beiden Pkw beläuft sich auf 1000 Euro. Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Dies ist kein Kavaliersdelikt.