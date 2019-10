Zum geheimnisvollen Druidenhain

Die Ortsgruppe Forchheim des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) schnürt am Sonntag, 13. Oktober, die Wanderstiefel und lädt alle Mitglieder, Freunde und Interessierte zur Herbstwanderung ein. Die gemeinsame Abfahrt nach Birkenreuth erfolgt um 10 Uhr am Norma-Parkplatz in der Bayreuther Straße in Forchheim. Um 10.30 Uhr starten die Teilnehmer nach einer kleinen Stärkung mit "Zaubertrank" zum Druidenhain. Dort erhalten sie eine fachkundige Führung im geheimnisvollen Druidenhain von der "Kräuterhexe". Mittagessen werden sie im Gasthof Heid in Wohlmannsgesees. Danach wandern die Teilnehmer über Trainmeusel zurück nach Birkenreuth. Die Wanderung verläuft insgesamt über elf Kilometer und hat dreieinhalb Stunden reine Gehzeit. Anmeldungen werden erbeten unter Telefon 09191/14914. red