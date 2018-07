Döringstadt vor 18 Stunden

Zum Gedenken an Pater Rudolf Lunkenbein

Anlässlich des 42. Todestages von Pater Rudolf Lunkenbein ergeht Einladung an die Bevölkerung zum Gedenkgottesdienst am Samstag, 7. Juli, um 18 Uhr in der St.-Martins-Kirche. red