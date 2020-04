Zum Gebet in die Kirche

Die Dreieinigkeitskirche ist auch in Coronazeiten täglich von 8 bis 20 Uhr zu Gebet, Stille und Besinnung geöffnet. Darauf weist das Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde Bad Staffelstein hin. Deswegen haben alle, Kinder und Erwachsene, die Gelegenheit, Ostern etwas anders zu erleben. Ein Team des evangelischen Kindergartens hat einen Kreuzweg zum Nachdenken und Verweilen in der Kirche gestaltet. Erwachsene und Kinder sind in diesen Tagen eingeladen, in die Kirche zu kommen und es hier Ostern werden zu lassen. Einheimische und Gäste können auf die Geschichten der Karwoche schauen. Am Ostersonntag-Vormittag kann eine Kerze an der neuen Osterkerze angezündet und mit einem kleinen "osterüblichen" Geschenk mit nach Hause genommen werden. Falls jemand sich aus gesundheitlichen oder Altersgründen eine kleine Kerze nach Hause bringen lassen will, der kann im Pfarramt Bescheid geben. Die Kerze wird dann vor das Haus oder die Wohnung gestellt.

Das Pfarramt weist darauf hin, dass nur ein begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig in der Kirche sein soll und bittet, Abstand zu halten und gegebenenfalls vor der Kirche zu warten. red