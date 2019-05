Zum Frühlingsfest der Umweltstation

Der Gartenhobbyverein Altenkunstadt besucht am Sonntag, 5. Mai, das Frühlingsfest der Umweltstation Weismain. Mitglieder und Freunde treffen sich um 13 Uhr im Kastenhof. Ein Besuch des Frühlingsmarkts "Faszination Garten" auf Schloss Weingartsgreuth in Mittelfranken steht im Mittelpunkt eines Tagesausflugs am Freitag, 17. Mai. In Hirschaid bummeln die Teilnehmer durch das Möbelhaus Neubert und in Wachenroth besichtigen sie das Kaufhaus Murk. Abfahrt ist um 9 Uhr auf dem Raiffeisen-Parkplatz. Gäste sind sind willkommen. Anmeldungen nimmt Vorsitzender Norbert Kerling, Tel. 09572/9327, entgegen. Der Gartenhobbyverein bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, Naturdünger vom Gut Dörnhof zu beziehen. Kontakt über Norbert Kerling. bkl